На юге Турции прошли самые мощные за полвека снегопады

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мощные снегопады за последние 54 года парализовали транспортное сообщение в южной турецкой провинции Газиантеп, граничащей с Сирией. Об этом сообщает газета Milliyet, пишет ТАСС.

Толщина снежного покрова за сутки составила от 0,5 м до 1 м в различных областях провинции. Обильные осадки начали выпадать в регионе со вторника. Снег заблокировал местные автодороги и междугородные трассы, которые используются для грузоперевозок. На дорогах скопились сотни единиц крупнотоннажного транспорта. Многие водители ждут в пути уже около суток.

Минобороны Турции направило в регион два военных вертолета для эвакуации заблокированного в горных областях населения. Управление по чрезвычайным ситуациям республики и местная администрация задействовали около 900 единиц спецтранспорта и техники для расчистки трасс и эвакуации людей. Почти 3 тыс. человек пришлось вывезти из удаленных регионов, а также вытащить из-под завалов и из кюветов около 2 тыс. машин и грузовиков.

Метеорологи отмечают, что такая погода в регионе еще сохранится. Метровый слой снега в Газиантепе последний раз был зарегистрирован в 1968 году. В 2016 году толщина снежного покрова была 33 см.-0-