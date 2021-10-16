На юго-западе Индии из-за ливней погибли 10 человек

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее 10 человек погибли и не менее 18 пропали без вести в результате сильной непогоды и ливней, обрушившихся на несколько регионов штата Керала. Об этом сообщает ТАСС.

Больше всего пострадали три района штата: в округе Идукки погибли два человека, четверо стали жертвами стихии в округах Патанамтитта и Коттаям. В последнем еще 18 человек пропали без вести. Метеорологический департамент Индии объявил в шести округах штата чрезвычайное положение.

Как сообщили местные власти, по меньшей мере 5 тыс. семей были эвакуированы по всему штату. Правительство штата также приняло решение из-за погодных условий приостановить паломничество в храм бога Айяппана в Сабаримале на юге Индии.-0-