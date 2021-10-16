Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Воскресенье, 17 октября 2021
Минск Ясно +5°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
16.10.21
16.10.21 23:55 На юго-западе Индии из-за ливней погибли 10 человек В мире
16.10.21 23:15 Манифестации против санитарных пропусков во Франции собрали более 40 тыс. человек В мире
16.10.21 22:40 ФОТОФАКТ: Ансамбль "Мандзюсяка" представляет новую программу на сцене Большого концертного зала Культура
16.10.21 22:13 Минский СКА победно стартовал в розыгрыше Кубка ЕГФ Спорт
16.10.21 21:31 Минздрав рекомендует беременным вакцинироваться от COVID-19 при отсутствии у их противопоказаний Общество
16.10.21 20:50 Пиневич: вакцинация от COVID-19 снижает риск госпитализации в 22-29 раз Общество
16.10.21 20:46 В Сомали при взрыве в ресторане погибли два человека В мире
16.10.21 20:14 Карпов: ношение маски является проявлением ответственности перед обществом Общество
16.10.21 19:45 Белорусы и словаки сыграли вничь в квалификации юношеского ЧЕ по футболу Спорт
16.10.21 19:40 Маска в кармане пиджака вместо платка. В Беларуси предложили актуальный джентльменский образ Общество
16.10.21 19:40 Стоит ли делать тест на антитела перед прививкой от коронавируса? Спросили у врача Ссылки на БелТА Плюс
16.10.21 19:37 "Славия" выиграла у БАТЭ в домашнем матче футбольного чемпионата Беларуси Спорт
16.10.21 19:29 Пиневич: в Беларуси привито от гриппа уже 2% населения Общество
16.10.21 19:19 Ежесуточно ОАО "Крион" отгружает учреждениям здравоохранения 200 т кислорода Общество
16.10.21 19:17 Эксперт о штамме дельта: ситуация существенно поменялась, вирус затрагивает молодых здоровых людей Общество
16.10.21 19:08 Стома: применяемые в Беларуси вакцины защищают от тяжелых форм, вызванных штаммом дельта Общество
16.10.21 19:00 "Торты "оживают", меняют цвет и форму": знаменитый могилевский кондитер рассказал о сладких трендах Общество
16.10.21 18:50 Ректор Академии управления рассказал, как именно в вуз будут отбирать патриотов Общество
16.10.21 18:21 Гигин: Запад стреляет сам себе в ногу, оказывая давление на Беларусь и Россию Общество
16.10.21 17:56 В Бресте определились призеры Кубка Беларуси по академической гребле Спорт
16.10.21 17:53 Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" проиграли "Автодору" в Единой лиге ВТБ Спорт
16.10.21 17:43 В окружении Лукашенко обратили внимание на то, что и как пьет Президент на саммитах Президент
16.10.21 17:30 ГПК: польские силовики доставили очередную группу беженцев к границе Общество
16.10.21 17:25 Гомельский БЧ одержал четвертую победу в чемпионате Беларуси по мини-футболу Спорт
16.10.21 17:07 Тульский "Арсенал" обыграл футболистов "Зенита" в чемпионате России Спорт
16.10.21 16:58 Тысячи человек принимают участие в манифестации профсоюзов в Риме В мире
16.10.21 16:52 Второй тур местных выборов в Грузии пройдет в 20 муниципалитетах и 42 округах В мире
16.10.21 16:49 Мастер-классы по скетчингу пройдут в галерее Щемелева Культура
16.10.21 16:40 Посадка деревьев и наведение порядка: власти Минска приняли участие в субботнике Регионы
16.10.21 16:23 В Бресте во время футбольного матча 17 октября ограничат движение транспорта Регионы
Все новости
Все новости
В мире
16 октября 2021, 23:55

На юго-западе Индии из-за ливней погибли 10 человек

Фото IndiaNews
Фото IndiaNews

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее 10 человек погибли и не менее 18 пропали без вести в результате сильной непогоды и ливней, обрушившихся на несколько регионов штата Керала. Об этом сообщает ТАСС.

Больше всего пострадали три района штата: в округе Идукки погибли два человека, четверо стали жертвами стихии в округах Патанамтитта и Коттаям. В последнем еще 18 человек пропали без вести. Метеорологический департамент Индии объявил в шести округах штата чрезвычайное положение.

Как сообщили местные власти, по меньшей мере 5 тыс. семей были эвакуированы по всему штату. Правительство штата также приняло решение из-за погодных условий приостановить паломничество в храм бога Айяппана в Сабаримале на юге Индии.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Индия наводнение
Новости рубрики В мире
Скриншот видео Манифестации против санитарных пропусков во Франции собрали более 40 тыс. человек
Фото Global Look Press В Сомали при взрыве в ресторане погибли два человека
Фото ТАСС Тысячи человек принимают участие в манифестации профсоюзов в Риме
Второй тур местных выборов в Грузии пройдет в 20 муниципалитетах и 42 округах
Фото dha.com Российские туристы пострадали в ДТП с автобусом в Турции
Фото из архива ООН раскритиковала новый закон об изгнании нелегальных мигрантов из Польши
Главное
Во время саммита О пройденном пути, защите интересов и локомотиве интеграции. Главное из речи Лукашенко на саммите СНГ
Кочанова провела совещание по противодействию распространению COVID-19 в регионах
Стома: применяемые в Беларуси вакцины защищают от тяжелых форм, вызванных штаммом дельта
Пиневич: в Беларуси привито от гриппа уже 2% населения
Топ-новости
"Клуб редакторов" о скандале в белорусском офисе ООН: вопиющий факт, на котором нельзя ставить точку
В окружении Лукашенко обратили внимание на то, что и как пьет Президент на саммитах
Военнослужащие Вооруженных Сил удостоены госнаград и Благодарностей Президента Беларуси
За сутки в Беларуси зарегистрированы 2068 пациентов с COVID-19, выписаны 1917
Более 1,8 млн белорусов прошли полный курс вакцинации от COVID-19
Кочанова: субботники по наведению порядка и благоустройству стали доброй традицией
Головченко: решение создать Белорусскую стекольную компанию было оправданным и правильным
Минздрав обновил информацию о стационарах для лечения пациентов с COVID-19
Виктория Азаренко вышла в финал турнира в Индиан-Уэллсе
Виктория Сафонова выиграла международный турнир по фигурному катанию в Минске
ГПК: польские силовики доставили очередную группу беженцев к границе
Сокол: фальсификация истории имеет прикладные цели
Пенсия может вырасти на Br1500? Все нюансы дополнительного пенсионного страхования
Школьники с признаками ОРВИ могут не посещать занятия без справки до 5 дней
Два цеха "Гродно Азота" остановят для ремонта оборудования
Реклама
С нами интереснее
погода погода
тв программа тв программа
курсы курсы
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Неделя матери в Беларуси Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Лучшие фото БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.