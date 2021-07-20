На Южный Китай обрушился тайфун "Чемпака"

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тропический шторм "Чемпака" достиг побережья южной провинции Китая - Гуандун. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию управления МЧС этого региона КНР.

Тайфун достиг берега в районе Цзянчэн в городе Янцзян, население которого составляет около 2,6 млн жителей. По оценкам метеорологов, скорость ветра в этом районе достигает 33 м/с.

По прогнозам специалистов, тайфун углубится в материк на 150 км на северо-запад, затем пройдет к северу от полуострова Лэйчжоу и вновь устремится к побережью на юго-запад, преодолев над сушей в общей сложности около 400 км. Шторм покинет пределы провинции Гуандун вечером в четверг. "Чемпака" стал седьмым по счету тайфуном, обрушившимся на провинцию Гуандун в этом году.

Между тем в западной части Тихого океана набирает силу другой тайфун - "Иньфа". Прогнозируется, что к пятнице он достигнет острова Тайвань, а затем обрушится на юго-восточное побережье материкового Китая.-0-