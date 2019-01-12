На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,1

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,1 недалеко от Камчатского полуострова, сообщает ТАСС.
Подземные толчки зафиксированы в 23:25 по местному времени (14:25 по белорусскому), эпицентр стихии находился в 44 км от Петропавловска-Камчатского.
Жители Петропавловска-Камчатского ощущали подземные толчки в своих домах. Угроза цунами не объявлялась.
10 января на Камчатке было объявлено штормовое предупреждение. По данным Камчатского гидрометцентра, волнения сохранятся до конца суток 13 января.-0-
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