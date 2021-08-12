На Камчатке упал вертолет с 16 людьми на борту, 8 из них до сих пор не найдены

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ми-8 компании "Витязь-Аэро" с 13 туристами и тремя членами экипажа упал на Камчатке, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Камчатки.Информация о жесткой посадке вертолета в районе Курильского озера Кроноцкого заповедника поступила сегодня за полночь. На место вылетел борт Центра медицины катастроф.По ходу спасательной операции коммерческий директор авиакомпании "Витязь-Аэро" Дмитрий Черных сообщил, что восемь пострадавших уже доставлены на вертолете в Петропавловск-Камчатский, остальные восемь пока не найдены. "Все пассажиры были застрахованы, вопрос о выплатах будет решаться в индивидуальном порядке. Суммы пока я называть не готов, это не решено. Но помощь точно будет оказана", - сказал Черных.Состояние двоих пациентов, по предварительной информации, медики оценивают как тяжелое.По информации источника ТАСС в экстренных службах, вертолет упал непосредственно в озеро и затонул на глубину больше 100 м. У водолазов МЧС есть оборудование для работы только на глубине до 20 м.К поисково-спасательным работам ривлечено 45 человек и 8 единиц техники.Среди основных версий жесткой посадки вертолета указываются отказ двигателя и ошибка пилотирования. Вертолет был осмотрен перед вылетом и не имел технических неполадок, но посадка осуществлялась в условиях тумана. По факту крушения вертолета возбуждено уголовное дело.-0-