На Кипре во второй раз с начала пандемии введен карантин

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Карантинный режим введен сегодня в Республике Кипр, во второй раз с начала пандемии коронавируса, сообщает ТАСС.

Жителям острова теперь можно будет покидать свои дома и квартиры только по необходимости и только с разрешения властей после отправки SMS-сообщения на специальный телефонный номер с указанием цели, при этом пользоваться этой возможностью они смогут не более двух раз в сутки. Всем выходящим из дома необходимо будет иметь при себе удостоверение личности.

В последний раз подобные карантинные ограничения вводились на Кипре весной, правда, тогда локдаун носил более жесткий характер. Теперь же решено, что до конца января будут закрыты универмаги, крупные торговые центры, кинотеатры, парикмахерские, тренажерные залы и игровые площадки.

Предприятия строительного сектора, обрабатывающей промышленности, пищевой индустрии и розничной торговли в продовольственном секторе продолжат свою деятельность. Не будут остановлены и национальные чемпионаты по разным видам спорта, включая футбольный, однако матчи будут проводиться при отсутствии зрителей.

На Кипре также будут работать рынки, отели (только для зарубежных туристов, поскольку местные жители не имеют права бронировать номера в гостиницах в период действия карантина), а также аэропорты.

Время действия комендантского часа, введенного на острове в декабре, остается прежним: с 9 часов вечера до 5 часов утра по местному времени.

Карантин будет действовать на греческом юге Кипра по крайней мере до конца текущего месяца - его конечной датой обозначено 31 января. Однако данный режим может быть продлен и на февраль или на какую-то его часть, если к концу января санитарно-эпидемиологическая обстановка в этой части острова не претерпит кардинальных изменений.-0-