На Мадагаскаре по делу о заговоре против президента арестовали 21 человека

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Мадагаскара арестовали 21 человека, включая 12 военнослужащих, по подозрению в заговоре с целью убийства действующего президента страны Андри Радзуэлины и свержения правительства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

"Следователи получили надежные вещественные доказательства, что позволило им выявить организаторов заговора. Указанные лица задержаны", - заявила генеральный прокурор при апелляционном суде столицы Мадагаскара Бертин Разафиаривуни.

По данным Reuters, среди арестованных пять генералов армии и жандармерии, а также четверо иностранцев, включая граждан Франции. Первые аресты были произведены 20 июля, им предшествовала интенсивная работа следствия, которая велась в течение нескольких месяцев.-0-