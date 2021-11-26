На Мартинике объявлен комендантский час для борьбы с беспорядками

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Мартиники объявили о введении на острове комендантского часа для борьбы с беспорядками, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз, опубликованный в Twitter префектуры этой заморской территории Франции в Карибском море.
Как сообщает радиостанция France Info, беспорядки связаны с социальным кризисом и недовольством от введения санитарных пропусков.
"Станислас Казель, префект Мартиники, решительно осуждает акты насилия и вводит комендантский час с 19.00 до 05.00 до момента восстановления спокойствия", - говорится в сообщении.
В пресс-релизе отмечается, что с 22 ноября на Мартинике по ночам возникают беспорядки. "Группы лиц повреждают имущество и возводят баррикады", - информирует префектура. Задержаны 11 человек и конфисковано несколько единиц оружия.-0-