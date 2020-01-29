На месте крушения самолета ВВС США в Афганистане обнаружены останки погибших

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Останки двух американских военнослужащих обнаружены 28 января на месте крушения самолета ВВС США в Афганистане. Об этом со ссылкой на заявление военного командования США в Кабуле сообщает Associated Press.

В заявлении также сообщается, что найден бортовой самописец упавшего воздушного судна.

По словам официальных лиц, двое погибших были единственными людьми на борту военного самолета E-11A, который разбился в провинции Газни. Личности жертв не разглашаются.

В заявлении говорится, что причина крушения в данный момент расследуется. При этом пока нет никаких признаков того, что судно было сбито огнем противника.

Ожидается, что авиакатастрофа не сорвет мирные переговоры между США и талибами, если расследование инцидента установит, что крушение судна не стало результатом враждебных действий.

Самолет ВВС США E-11A разбился 27 января на территории подконтрольной талибам афганской провинции Газни. Изначально сообщалось, что потерпело крушение пассажирское судно. Позже боевики радикального движения "Талибан" взяли на себя ответственность за крушение лайнера, заявив, что самолет принадлежит ВВС США и среди погибших несколько офицеров ЦРУ.-0-

Фото AP

Разбившийся в Афганистане самолет принадлежал ВВС США - Пентагон По словам начальника штаба ВВС США генерала Дэвида Голдфейна, представители Центрального командования Вооруженных Сил США в настоящее время занимаются расследованием причин произошедшего. Он при этом не стал подтверждать, был ли самолет сбит.