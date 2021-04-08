На митинге в Мадриде пострадали 35 человек

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. 35 человек пострадали в результате столкновений членов ультраправой партии VOX и полиции в Мадриде. Четыре человека задержаны, трое из них оказались несовершеннолетними, сообщает газета La Vanguardia.

7 апреля вечером на площади в районе Пуэнте-де-Вальекас состоялась акция VOX, приуроченная к началу досрочных региональных выборов в Мадриде, которые пройдут 4 мая. В ней приняли участие 350 человек. Протестующие бросали в полицию бутылки, камни и другие предметы, переворачивали мусорные контейнеры, строили баррикады. Правоохранители применили дубинки и резиновые пули.

В результате ранен 21 полицейский, девять из них госпитализированы.-0-