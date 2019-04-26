На Мозамбик обрушился сильнейший шторм в истории страны

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тропический циклон "Кеннет" обрушился на север Мозамбика, тысячи человек эвакуированы, сообщает
"Кеннет" является самым сильным из известных циклонов, затронувших Мозамбик. Скорость ветра достигает 220 км/ч, что соответствует урагану четвертой категории из пяти возможных. Таким образом, "Кеннет" превзошел по мощи разрушительный циклон "Леон-Элин", который обрушился на Мозамбик в 2000 году. Тогда скорость ветра составляла 210 км/ч, жертвами урагана стали около 800 человек.
По данным синоптиков, циклон продолжает усиливаться. В течение следующих четырех дней прогнозируется выпадение более 50 см осадков - примерно в четыре раза больше среднемесячной нормы. Это неизбежно приведет к новым масштабным наводнениям в регионе.
Циклон в ближайшее время затронет и соседнюю с Мозамбиком Танзанию. Ожидается, что "Кеннет" нанесет удар по прибрежным районам крупнейшего города страны Дар-эс-Салама, портовому городу Танга и острову Пемба.
Циклон "Кеннет" обрушился на регион спустя полтора месяца после тропического циклона "Идай", жертвами которого стали более 700 человек.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3515 BYN
|2.347 BYN
|2.355 BYN
|USD
|2.1105 BYN
|2.11 BYN
|2.115 BYN
|RUB
|3.2605 BYN
|3.255 BYN
|3.268 BYN