На Мозамбик обрушился сильнейший шторм в истории страны

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тропический циклон "Кеннет" обрушился на север Мозамбика, тысячи человек эвакуированы, сообщает CNN .

"Кеннет" является самым сильным из известных циклонов, затронувших Мозамбик. Скорость ветра достигает 220 км/ч, что соответствует урагану четвертой категории из пяти возможных. Таким образом, "Кеннет" превзошел по мощи разрушительный циклон "Леон-Элин", который обрушился на Мозамбик в 2000 году. Тогда скорость ветра составляла 210 км/ч, жертвами урагана стали около 800 человек.

По данным синоптиков, циклон продолжает усиливаться. В течение следующих четырех дней прогнозируется выпадение более 50 см осадков - примерно в четыре раза больше среднемесячной нормы. Это неизбежно приведет к новым масштабным наводнениям в регионе.

Циклон в ближайшее время затронет и соседнюю с Мозамбиком Танзанию. Ожидается, что "Кеннет" нанесет удар по прибрежным районам крупнейшего города страны Дар-эс-Салама, портовому городу Танга и острову Пемба.

Циклон "Кеннет" обрушился на регион спустя полтора месяца после тропического циклона "Идай", жертвами которого стали более 700 человек.-0-