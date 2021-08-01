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01 августа 2021, 10:51

На Олимпиаде в Токио подтвердили 18 новых случаев заражения коронавирусом

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1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тест на коронавирус с положительным результатом за последние сутки сдали по меньшей мере 18 человек, задействованных в проведении летних Олимпийских игр в Токио. Об этом говорится в отчете, опубликованном сегодня на сайте оргкомитета Токио-2020, сообщает ТАСС.

Среди инфицированных один спортсмен. Таким образом, общее число случаев заражения коронавирусом среди лиц, задействованных в проведении Игр, достигло 264.

Гендиректор оргкомитета Игр Тосиро Муто заявил на пресс-конференции, что текущая динамика заражений находится на ожидаемом уровне. "Число выявленных случаев инфицирования соответствует нашему прогнозу. Ежедневно мы проводим более 30 тыс. тестов и в случае обнаружения заражений немедленно изолируем инфицированных", - передает его слова издание "Никкан спортс". Тосиро Муто также сообщил, что на сегодня один зараженный находится на госпитализации, но без тяжелых симптомов.

В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в Токио до 31 августа было продлено действие режима чрезвычайной ситуации. Этот режим предполагает, в частности, запрет на продажу алкоголя в заведениях общепита и ограничение по допуску зрителей на массовые мероприятия. По этой причине Олимпиада в столице Японии проходит с 23 июля по 8 августа без зрителей.-0-

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