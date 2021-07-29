На Олимпиаде в Токио выявили 24 новых случая заражения коронавирусом

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тест на коронавирус с положительным результатом за последние сутки сдали по меньшей мере 24 человека, которые задействованы в проведении летних Олимпийских игр в Токио. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайт оргкомитета "Токио-2020".

Трое из зараженных - спортсмены, проживающие на территории Олимпийской деревни. Таким образом, общее число случаев заражения коронавирусом среди лиц, задействованных в проведении Игр, достигло 198.

По данным японского агентства Kyodo, двое из заразившихся иностранцев, связанных с проведением Игр, были госпитализированы в местную больницу. Подчеркивается, что это не спортсмены. Состояние не оценивается как тяжелое.

В Токио с 12 июля действует режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в столичной префектуре. В частности, режим ЧС предполагает запрет на продажу алкоголя в заведениях общепита и ограничение на допуск зрителей на массовые мероприятия. По этой причине Олимпиада в столице Японии проходит без зрителей с 23 июля по 8 августа.-0-