На планете за сутки заразились коронавирусом более 278 тыс. человек

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество подтвержденных случаев инфицирования новым коронавирусом в мире увеличилось за сутки более чем на 278 тысяч. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные 7 августа ВОЗ.

По состоянию на 11:00 7 августа в мире были зарегистрированы 18 902 735 инфицированных и 709 511 умерших. Заразился за сутки 278 291 пациент, умерли 6 815.

В Северной и Южной Америке, которая лидирует в мире по числу инфицированных, за сутки заразились 154 118 человек, умерли 4 598. В Европе за 24 часа число инфицированных возросло на 25 473, умерли 416 человек.

Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает регион Юго-Восточной Азии. Там количество инфицированных за сутки увеличилось на 67 863, умерших - на 999.

Больше всего инфицированных зарегистрировано в США - 4 781 612. Далее следуют Бразилия (2 859 073), Индия (2 027 074), Россия (877 135), ЮАР (538 184), Мексика (456 100), Перу (447 624), Чили (366 671), Колумбия (345 714) и Иран (320 117).-0-