На пост премьер-министра Швеции впервые избрали женщину

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Риксдаг (однопалатный парламент Швеции) избрал лидера шведской Социал-демократической рабочей партии и министра финансов Магдалену Андерссон на пост премьера. Таким образом, она стала первой в истории страны женщиной, вступившей в эту должность, сообщает газета "Известия" со ссылкой на сайт парламента.

Известно, что с 2014 года Андерссон занимала пост министра финансов Швеции, также став первой женщиной, состоявшей в данной должности в правительстве.

Ранее, 10 ноября, стало известно, что премьер-министр Швеции Стефан Левен подал прошение об отставке.-0-