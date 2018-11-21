21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На пост президента Интерпола избран представитель Республики Корея Ким Чон Ян. Об этом сообщается в официальном аккаунте международной организации в Twitter.

Ким Чон Ян до этого исполнял обязанности президента Интерпола.

Сегодня, 21 ноября, в Дубае проходит ежегодная конференция Интерпола, на которой представители 192 стран-участниц избрали нового президента. Должность оказалась вакантной после неожиданного исчезновения и последовавшей за ним отставки бывшего президента Интерпола Мэн Хунвэя. Позднее появились сообщения, что Мэн Хунвэя задержали в Китае по обвинению во взяточничестве.-0-