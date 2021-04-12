На референдуме в Кыргызстане проект новой Конституции поддержали 79,25% избирателей

12 апреля, Бишкек /БЕЛТА - Кабар/. В Кыргызстане на референдуме, который прошел 11 апреля, 79,25% избирателей поддержали проект новой Конституции. Об этом сообщила председатель Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов страны Нуржан Шайлдабекова.

По словам Нуржан Шайлдабековой, по итогам подсчета данных с 96,34% автоматических считывающих урн, на референдуме проголосовали 1 325 254 человека. "Из них проект новой Конституции поддержали 79,25%, против были 13,69%",- сказала она.

Явка избирателей на референдум по проекту новой Конституции составила 36,75%. Согласно законодательству, чтобы референдум в Кыргызстане был признан состоявшимся, требуется, чтобы в нем приняли участие более 30%. Таким образом, порог явки был преодолен.

Предлагаемые изменения основного закона, которые были разработаны членами конституционного совещания, предусматривают значительное усиление полномочий президента, уменьшение прав парламента и сокращение его численности с 120 до 90 человек.

Одновременно с референдумом в республике прошли выборы в региональные советы. Как информирует Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызстана, общая явка на выборы депутатов составила 30,89%.-0-