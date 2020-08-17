На реке Янцзы сформировался пятый в этом году паводок

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прошедшие в верховьях реки Янцзы сильные дожди привели к формированию пятого в этом году паводка на крупнейшей в Китае реке, сообщает Синьхуа со ссылкой на Министерство водного хозяйства КНР.

Паводок образовался в результате быстрого увеличения притока воды на гидрологической станции "Цуньтань" в городе Чунцин на юго-западе Китая. На 14:00 17 августа приток воды на станции достигал 50-100 кубометров в секунду.

Четвертый в этом году паводок был зафиксирован 14 августа.-0-