На религиозном празднике в Ираке погибли более 30 человек

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10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В иракском городе Кербела во время религиозного праздника Ашура погиб как минимум 31 человек, около 100 были ранены, сообщает
По данным местных СМИ, во время празднования произошло обрушение части пешеходного перехода, на котором столпилось большое количество людей. Подробности происшествия пока не сообщаются.
Ежегодно мусульмане-шииты съезжаются со всего мира в Кербелу на религиозный ритуал Ашуру в честь имама Хусейна, внука пророка Мухаммеда. В 680 году в битве при Кербеле имам Хусейн, его брат Аббас и 70 их сподвижников были убиты.-0-