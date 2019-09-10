На религиозном празднике в Ираке погибли более 30 человек

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В иракском городе Кербела во время религиозного праздника Ашура погиб как минимум 31 человек, около 100 были ранены, сообщает Reuters .

По данным местных СМИ, во время празднования произошло обрушение части пешеходного перехода, на котором столпилось большое количество людей. Подробности происшествия пока не сообщаются.

Ежегодно мусульмане-шииты съезжаются со всего мира в Кербелу на религиозный ритуал Ашуру в честь имама Хусейна, внука пророка Мухаммеда. В 680 году в битве при Кербеле имам Хусейн, его брат Аббас и 70 их сподвижников были убиты.-0-