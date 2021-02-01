На Сахалине идет операция по спасению 40 рыбаков, которые оказались на льдине

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. У берегов Сахалина идет операция по спасению 40 рыбаков, которых оторвало от припая на льдине, сообщила пресс-служба правительства Сахалинской области.

"Из-за сильного волнения в Охотском море у села Стародубское Долинского района на льду образовалась большая трещина. Несмотря на предупреждение об опасности, любители зимнего отдыха вышли на рыбалку. В результате оторванными от берега оказались около 40 человек. Ситуация находится на постоянном контроле в правительстве Сахалинской области", - сообщается в пресс-релизе правительства Сахалинской области.

На побережье оперативно прибыли сотрудники ГИМС. Также к месту происшествия направились спасатели Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, управления противопожарной службы Сахалинской области, а также сотрудники муниципальной администрации и полиции. В спасательной операции задействованы 22 человека и 14 единиц техники - автотранспорт, снегоходы, резиновые лодки.

Ледовое поле, на котором находятся люди, остается устойчивым. Его разрушения не происходит.-0-