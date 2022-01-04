На севере Израиля разбился вертолет

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вертолет потерпел крушение у побережья города Хайфа на севере Израиля. Об этом в понедельник сообщила газета The Times of Israel со ссылкой на власти еврейского государства.

На борту вертолета находились три члена экипажа. Спасатели обнаружили одного из них и отправили в больницу, данных о его состоянии не приводится. Судьба остальных членов экипажа пока не выяснена.

На месте крушения работают поисково-спасательные службы. Причина происшествия устанавливается.-0-