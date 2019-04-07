На северо-восток Таиланда обрушился ураган

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ураган обрушился на девять северо-восточных провинций Таиланда, сообщила газета The Nation .

Стихией повреждены 411 домов. Проливные дожди прошли в провинциях Накхонпханом, Кхон Каен, Лоей, Пхрае, Махасаракхам, Убон Ратчатхани, Махасаракхам, Питсанулок, Патумтхани и Сакон Накхон.

Проведены первичные осмотры поврежденных строений для определения размера компенсации.

Метеорологическое управление Таиланда прогнозирует в ближайшие дни грозы в некоторых частях центрального, восточного, северо-восточного и южного регионов страны.-0-