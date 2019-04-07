На северо-восток Таиланда обрушился ураган

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ураган обрушился на девять северо-восточных провинций Таиланда, сообщила газета
Стихией повреждены 411 домов. Проливные дожди прошли в провинциях Накхонпханом, Кхон Каен, Лоей, Пхрае, Махасаракхам, Убон Ратчатхани, Махасаракхам, Питсанулок, Патумтхани и Сакон Накхон.
Проведены первичные осмотры поврежденных строений для определения размера компенсации.
Метеорологическое управление Таиланда прогнозирует в ближайшие дни грозы в некоторых частях центрального, восточного, северо-восточного и южного регионов страны.-0-
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