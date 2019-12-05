На северо-западе Бурунди из-за оползня погибли 38 человек

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 38 человек погибли в результате схода оползня в провинции Чибитоке на северо-западе Республики Бурунди (Восточная Африка). Об этом сообщает агентство "Синьхуа".

Оползень сошел 4 декабря после проливных дождей в коммуне Мугина. Сообщается о погибших в трех населенных пунктах провинции Чибитоке, расположенной к северу от крупнейшего города страны Бужумбуры, рассказал на пресс-конференции пресс-секретарь Министерства общественной безопасности Бурунди Пьер Нкурикие. В результате стихийного бедствия разрушены десятки домов.

Пьер Нкурикие подчеркнул, что число погибших может увеличиться, поисково-спасательная операция на месте трагедии продолжается.-0-