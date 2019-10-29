На стройплощадке в Китае погибли 8 человек

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В китайской провинции Гуйчжоу в результате аварии на строительной площадке погибли 8 человек, двое получили травмы, сообщает агентство Синьхуа.

Инцидент произошел в подземной парковке в районе Гуаньшаньху города Гуйян. Во время аварии в общей сложности 14 человек занимались строительными работами. Четверо из них спаслись, остальные оказались заблокированы. В ходе спасательных работ к утру 29 октября, были обнаружены 10 заблокированных человек, 8 из которых погибли, двое получили травмы.

В настоящее время ведется расследование причин произошедшего.-0-