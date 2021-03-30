На территории российской Арктики создадут научный и технологический центр мирового уровня

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глобальный научно-образовательный и технологический центр планируется создать на территории российской Арктики в рамках утвержденной правительством Российской Федерации программы развития Северного (Арктического) федерального университета им. М.В.Ломоносова до 2035 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

"Новый горизонт развития университета, который находится на родине великого русского ученого Михаила Ломоносова, связан с проектом создания интеллектуального центра мирового уровня. На его базе будет осуществляться не только обучение новых кадров, но и станут прорабатываться векторы развития арктических территорий", - передает пресс-служба вице-премьера.

Он добавил, что на базе центра предполагается активное международное взаимодействие. Оно будет связано как с обучением иностранных студентов, так и с активным сотрудничеством с учеными из разных стран, которые для реализации проектов исследования Арктики будут приезжать в Россию.

"Проекты в сфере науки все больше приобретают наднациональный характер, и Россия должна играть в них ведущую роль", - считает вице-премьер.

Ожидается, что результатом реализации программы развития университета станет интеграция арктической зоны в высокотехнологичные сегменты экономики страны и ускорение социально-экономического и инновационного развития арктических территорий в целом. "Но, безусловно, главная цель для нас - обеспечение высокого качества жизни населения арктической зоны, а также сохранение среды обитания коренных малочисленных народов и охрана окружающей среды", - добавил Дмитрий Чернышенко.

Программа развития предполагает следующие направления: "Арктические экосистемы", "Жизнедеятельность человека в Арктике", "Ресурсы Севера и Арктики", а также цифровое развитие и формирование научно-образовательного центра мирового уровня "Российская Арктика: новые материалы, технологии и методы исследования" и ряд других.-0-