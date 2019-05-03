На востоке Индии из-за циклона отменяют поезда и закрывают аэропорты

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство железных дорог Индии информировало об отмене в ближайшие сутки более 220 поездов, проходящих по территории восточного штата Одиша, к которому приближается мощный циклон "Фани". Об этом сообщает ТАСС.

Тропический циклон "Фани" движется на Индию, начата эвакуация населения По данным синоптиков, скорость ветра в циклоне достигает 190 км/ч, что соответствует урагану третьей категории из пяти возможных.

Управление гражданской авиации Индии объявило о закрытии аэропорта в городе Бхубанешвар, сегодня также будет закрыт аэропорт в Калькутте.

Циклон "Фани" движется на штат со стороны Бенгальского залива. По расчетам метеорологов, он должен ударить по побережью сегодня. Он несет с собой мощные ливни и ветер, порывы которого достигают 200 км/ч. Это будет самый мощный циклон, который ударит по этому прибрежному штату за последние 20 лет. В 1999 году подобный шторм стал причиной гибели более 10 тыс. человек, поэтому правительство штата эвакуирует жителей прибрежных деревень. Их селят в лагерях временного размещения вдали от побережья.

Стихия также может нанести серьезный ущерб зерновым культурам, плантациям фруктовых деревьев. Ветер представляет угрозу старым постройкам, линиям электропередачи. Ожидается, что циклон может затронуть некоторые районы соседних штатов Андхра-Прадеш и Западная Бенгалия.-0-