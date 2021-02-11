На востоке Японии уничтожат около 350 тыс. кур из-за вспышки птичьего гриппа

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти префектуры Тиба на востоке Японии уничтожат около 350 тыс. кур на местной ферме, где была выявлена вспышка птичьего гриппа, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Кyodo.

Отмечается, что обнаруженный очаг заражения в городе Соса стал 10-м в префектуре с осени прошлого года. Чтобы предотвратить распространение инфекции, власти Тибы запретили вывозить куриц и яйца за территорию зоны радиусом 10 км вокруг птицефабрики, а также перемещать их в радиусе 3 км вокруг очага.

8 февраля агентство Кyodo сообщило об уничтожении около 250 тыс. кур в префектуре из-за очередной вспышки заражения на ее территории.

19 января генеральный секретарь японского кабинета министров Кацунобу Като заявил, что с ноября 2020 года вспышки птичьего гриппа были выявлены на территории 36 птицеферм в 15 префектурах Японии. Этот показатель стал самым масштабным за всю историю страны. В связи с этим местные власти уничтожили более 6,3 млн кур в рамках эпидемических мер.-0-