На востоке Китая нашли новый вид земноводных

20 января, Лишуй /БЕЛТА - СИНЬХУА/. На территории города Лишуй провинции Чжэцзян на востоке Китая обнаружен новый вид земноводных. Об этом сообщили в городском управлении экологии и окружающей среды.

Ранее неизвестный науке вид принадлежит к семейству рогатых чесночниц отряда бесхвостых земноводных. Этот вид получил название Megophrys baishanzuensis в связи с тем, что его нашли в государственном парке Байшаньцзу. Результаты исследования опубликованы в научном журнале ZooKeys.

Глава управления экологии и окружающей среды города Лишуй Лэй Цзиньсун сказал, что "качество воды близлежащих рек и растительный покров особенно важны для обитания этого вида земноводных".

В декабре 2019 года специалисты приступили к исследованию биоразнообразия в районах Лунцюань, Цинъюань и Суйчан города Лишуй. В ходе исследования обнаружено 64 вида животных и растений, с которыми раньше не встречались в других районах Китая.-0-