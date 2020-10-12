На выборах в Литве лидируют оппозиционные консерваторы

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. После первого тура выборов в Сейм литовской республики 11 октября подсчитаны голоса на 1988 из 1989 участков, сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии Литвы.

По предварительным данным, лидируют оппозиционные консерваторы - партия "Союз Отечества - Христианские демократы Литвы" (СО-ХДЛ) набирает 24,8% голосов избирателей. Правящий Союз крестьян и "зеленых" Литвы (СЗК) набирает пока что 17,5%. Следом идут Лейбористская партия труда (ПТ) с предварительным результатом 9,47%, что позволяет ей вновь оказаться в парламенте, и Социал-демократическая партия Литвы (СДПЛ), у которой 9,26%.

Пятипроцентный барьер преодолевают впервые участвующая в выборах Партия свободы и оппозиционный Союз либералов, сообщает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle. Участвующая в нынешней правительственной коалиции Литовская социал-демократическая рабочая партия пока не преодолевает 5%-ного барьера, как и оставшиеся 10 партий, допущенных к голосованию. Результаты могут быть скорректированы после подсчета всех бюллетеней в больших городах, окончательные итоги первого тура объявят 12 октября.

Новую правительственную коалицию, возможно, создадут Правящий Союз крестьян и "зеленых" Литвы вместе с Лейбористской партией труда и Социал-демократической партией Литвы, заявил действующий премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис.

В выборах принимали участие 47,5% избирателей, что на три процента меньше, чем на предыдущих. На явку могли повлиять связанные с пандемией особые условия, в которых проходят парламентские выборы. В литовском Сейме - 141 депутатский мандат. Первый тур выборов определяет, кому достанутся 70 депутатских мест по партийным спискам. Второй тур по одномандатным округам пройдет 25 октября.-0-