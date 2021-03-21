На заводе нефтегазовой компании в Венесуэле произошел теракт

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Венесуэле на территории газового завода государственной нефтегазовой компании PDVSA произошел теракт. Об этом министр промышленности и национального производства Венесуэлы Тарек эль-Айссами сообщил телеканалу Venezolana de Television, передает ТАСС.

"Хотим сообщить национальной и международной общественности о новом террористическом акте, направленном против нашей главной нефтяной компании, я говорю о PDVSA", - сказал министр.

Теракт, который произошел на участке газопровода в городе Эль-Техеро, затронул операционный центр, служащий газозаправочным заводом.

Сообщения о жертвах пока не поступали. Для восстановления подвергшейся атаке инфраструктуры были развернуты ремонтные бригады.-0-