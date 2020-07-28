На Земле ожидается опасная геомагнитная буря

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Опасная магнитная буря ожидается на Земле 28 и 29 июля. Об этом говорится в докладе начальника Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ВНИИ ГОЧС) МЧС России Сергея Диденко, сообщает ТАСС.

В сообщении говорится, что настолько мощная буря способна нарушить работу электронных устройств, средств связи и каналов телекоммуникации. МЧС просит учитывать эту информацию при развертывании станций и узлов связи на выездных мероприятиях.-0-