Начало извержения вулкана Безымянный зфиксировали на Камчатке

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Извержение вулкана Безымянный началось на Камчатке: система сейсмического мониторинга зафиксировала взрыв в 8.22 по камчатскому времени (в 23.22 по московскому), сообщили ТАСС в камчатском филиале Единой геофизической службы РАН.

"По предварительной оценке, высота пеплового выброса составила около 10 км. Автономная камера видеонаблюдений на пункте "Киришев" записала момент начала извержения, - уточнил собеседник агентства. - Более точная оценка масштаба извержения появится только с появлением спутниковых данных".

Извержение произошло в соответствии с прогнозом Камчатского филиала Российского экспертного совета по прогнозу землетрясений, оценке сейсмической опасности и риска. Первые устойчивые признаки готовящегося извержения появились в начале октября.

"Таким образом, в настоящее время мы наблюдаем одновременное извержение двух соседних вулканов - Ключевского и Безымянного", - отметили в камчатском филиале Единой геофизической службы РАН.

Вулкан Безымянный расположен в центральной части Ключевской группы вулканов в 40 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района и 350 км от Петропавловска-Камчатского. Высота его достигает 3 км. Предыдущее мощное эксплозивное извержение вулкана произошло 15 марта 2019 года.

Катастрофическое извержение вулкана Безымянный случилось 30 марта 1955 года. Тогда столбы пепла поднялись на высоту более 40 км, а грязевые потоки заполнили реку Камчатка - самую большую реку полуострова. После этого извержения в СССР начались регулярные наблюдения за деятельностью вулканов, были созданы специализированные научные учреждения, а 30 марта стал отмечаться День вулканолога.-0-