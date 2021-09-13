13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во время осмотра места происшествия найден один из черных ящиков потерпевшего крушение в Иркутской области самолета L-410, сообщает ТАСС.

В Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре агентству также уточнили, что самолет полностью разрушен, следов пожара нет. Выжившего пилота пока не допросили, потому что он находится в шоковом состоянии.

Самолет L-410 совершил жесткую посадку вечером 12 сентября недалеко от села Казачинское, которое находится примерно в 500 км от Иркутска. На борту находились 16 человек, в том числе два члена экипажа. По уточненной информации, четыре человека погибли, 12 пострадали.

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