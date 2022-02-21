Народная артистка России Вера Алентова отмечает юбилей

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народная артистка России, талантливая актриса Вера Алентова сегодня празднует 80-летий юбилей.

Вера Валентиновна Алентова родилась в актерской семье Ирины Николаевны Алентовой и Валентина Михайловича Быкова 21 февраля 1942 года в небольшом городе Котлас Архангельской области. Отец умер, когда девочке не было еще 4 лет, и Вера с мамой переехали в Украину.

По окончании школы Вера поступила в медицинский институт в Барнауле, но грезила стать актрисой. Прошла пробы в местном драматическом театре и ее приняли на работу как актрису вспомогательного состава. Мать предложила Вере поступать в театральный институт в Москве, а до поступления поработать на заводе. Девушка год проработала на Барнаульском меланжевом комбинате, а следующим летом поехала в Москву.

В 1961 году Вера Алентова поступила в Школу-студию имени В.И.Немировича-Данченко при МХАТе на курс В.П.Маркова. После окончания учебы принята в труппу Московского драматического театра имени А.С.Пушкина, где сыграла в таких спектаклях, как "Невольницы", "Шоколадный солдатик", "Последние дни", "Разбойники", "Квадратура круга", "Человек и джентльмен" и др.

Еще на 2-м курсе вышла замуж за актера и кинорежиссера Владимира Меньшова. В 1969 году у них родилась дочь Юля.

В кино Вера Алентова дебютировала в 1965 году в фильме о советских пилотах "Дни летные". Примечательной оказалась и ее роль в телесериале "Такая короткая долгая жизнь". Однако звездный час актрисы наступил в 1979 году, когда на экраны вышел фильм Владимира Меньшова "Москва слезам не верит", где она сыграла главную роль Кати Тихомировой. Эта история стала без преувеличения народной картиной и приобрела мировую любовь кинозрителей.

В 1984 году вышла картина Юлия Райзмана "Время желаний", в которой Вера Алентова исполнила роль одинокой женщины, от безысходности ставшей супругой пожилого мужчины. За эту работу актриса получила звание лауреата Государственной премии имени братьев Васильевых.

Среди киноработ актрисы - роли в фильмах "Завтра была война", "Жених из Майами", "Ширли-мырли", "Зависть богов", "Серебряная свадьба", "Дар Божий", "И все-таки я люблю...", "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...", "Дорога без конца", "С Восьмым марта, мужчины!", "Воскресенье" и др. Всего на счету актрисы более 50 ролей в различных кинопроектах.

Помимо творческой деятельности Вера Алентова преподает актерское мастерство во Всероссийском государственном институте кинематографии имени С.А.Герасимова.

Вера Алентова является лауреатом Государственной премии СССР. Актриса удостоена медали Пушкина, ордена Дружбы, ордена Почета, ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени (за большой вклад в развитие отечественного театрального и кинематографического искусства, многолетнюю творческую деятельность). В 1992 году Алентовой присвоили звание народной артистки России.-0-