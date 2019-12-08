Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих празднует 85-летие

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народной артистке СССР, талантливой актрисе театра и кино Алисе Фрейндлих сегодня исполняется 85 лет.

Алиса Фрейндлих родилась 8 декабря 1934 года в Ленинграде в семье известного актера театра и кино Бруно Артуровича Фрейндлиха. Мать девочки, Ксения Федоровна, также очень любила театр и даже в юности некоторое время работала актрисой. Родители Алисы расстались еще перед началом войны, воспитанием дочери занималась мама. Однако, как вспоминала сама актриса, отец всегда присутствовал в ее жизни.

Лукашенко поздравил народную артистку СССР Алису Фрейндлих с днем рождения "Ваши роли излучают жизнелюбие и оптимизм, очаровывают богатством чувств, раскрывают красоту женской души. Вы по праву являетесь одной из самых ярких звезд современности", - говорится в поздравлении.

Алиса никогда не думала о другой профессии, кроме актерской. В школе девочка занималась в театральном кружке, который вела талантливая актриса Мария Александровна Призван-Соколова. А в 1953 году поступила в Ленинградский театральный институт имени А.Н.Островского на курс профессора Бориса Зона. Учеба давалась Алисе легко, поэтому институт она окончила с отличием.

В 1957 году Алиса Фрейндлих была принята в ленинградскую труппу Театра имени Комиссаржевской. Обстоятельства сложились так, что первые ее роли были из амплуа травести. Но даже роли мальчишек Фрейндлих исполняла настолько талантливо, что вскоре ей поручили главную роль в спектакле "Время любить". С этого спектакля в творчестве актрисы началась другая линия - мелодраматическая.

За четыре года работы в театре актриса сыграла в спектаклях "Дом на одной из улиц", "Дамоклов меч", "Случайные встречи", "Рождены в Ленинграде", "Август", "Чудо-песня", "Снежная Королева", "Человек с портфелем", "Светите, звезды!", "Раскрытое окно", "Счастливые нищие", "Живая вода" и "Цимбелин".

В 1961 году Алиса Фрейндлих перешла в Театр имени Ленсовета, главным режиссером которого был ее муж Игорь Владимиров. Он точно уловил специфику таланта Фрейндлих. Специально для нее восстановил пьесу Арбузова "Таня" и поставил "Варшавскую мелодию". Но лучшая работа актрисы на сцене этого театра состоялась в спектакле по роману Достоевского "Преступление и наказание", где она сыграла роль Катерины Ивановны. Одновременно раскрылся и драматический талант Алисы Фрейндлих. Теперь в ее творчестве стали органично сочетаться комические и трагические роли. Актриса сыграла Элизу Дулитл в "Пигмалионе" Шоу и Раневскую в "Вишневом саде" Чехова, а также приняла участие в спектаклях "Первый встречный", "Щедрый вечер", "Последний парад", "Лодка в лесу", "Малыш и Карлсон, который живет на крыше", "Укрощение строптивой", "Человек со стороны", "Двери хлопают", "Нашествие", "Станция", "Оскар и Розовая дама", "Женский монастырь", "Ромео и Джульетта", "Трубадур и его друзья" и др.

"Таня"

В 1983 году Алиса Фрейндлих перешла в Большой драматический театр, которым руководил Георгий Товстоногов. Там играла в спектаклях "Блондинка", "На дне", "Барменша из дискотеки", "Стеклянный зверинец", "Макбет", "Аркадия", "Квартет", "Дядюшкин сон", "Волки и овцы", "Коварство и любовь", "Война и мир" и др. В театре актриса служит по сей день.

В кино Алиса Бруновна начала появляться еще в 1957 году. Она снималась в небольших ролях, проявив оригинальное лирико-комедийное дарование. Настоящая известность пришла к ней после блистательного исполнения роли Калугиной в комедии "Служебный роман". Фильм имел огромный успех, после премьеры Фрейндлих даже приходили письма со словами: "После вашего фильма мы сразу отправились в парикмахерскую, сделали себе такую же прическу, сшили себе такое же платье и вообще привели себя в порядок". Примечательно, что во время создания ленты Алиса Фрейндлих проявила не только актерские способности, но и музыкальные: две песни в ее исполнении "У природы нет плохой погоды" и "Моей душе покоя нет" сразу же стали хитами и множество раз исполнялись по радио и телевидению.

"Служебный роман" (1977)

Алиса Фрейндлих снималась также в фильмах "Анна и Командор", "Семейное счастье", "Мелодии Верийского квартала", "Сталкер", "Жестокий романс", "Двенадцать стульев", "Моя жизнь", "Исполняющий обязанности". Среди последних работ актрисы - роль Марьи Михайловны в четырехсерийном художественном фильме "Линия Марты".

"Д'Артаньян и три мушкетёра" (1978)

Сыгранные в театре, кино и на телевидении роли составляют внушительный список, и сама Алиса Фрейндлих довольна тем, как сложилась ее судьба. Творческий путь этой замечательной актрисы начался в Ленинграде, и она до сих пор не рассталась со своим родным городом.

"Полосатый рейс" (1961)

В 1981 году Алиса Фрейндлих стала народной артисткой СССР. В копилке актрисы ордена "За заслуги перед Отечеством" III и IV степени, орден Почета, орден Дружбы, орден Трудового Красного Знамени и орден Святой Екатерины II степени. Алиса Бруновна - обладательница двух национальных театральных премий "Золотая маска" и трех премий Российской академии кинематографических искусств "Ника". В 2005 году признана символом отечественного кино.

Алиса Фрейндлих трижды выходила замуж. Во втором браке у нее родилась дочь Варвара, которая впоследствии окончила Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии, снялась в нескольких полнометражных фильмах.-0-

Фото kino-teatr.ru