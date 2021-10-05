Народного артиста России Валерия Гаркалина госпитализировали с коронавирусом

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народный артист России Валерий Гаркалин госпитализирован с коронавирусом, сообщает газета "Известия".

Как отметили в ГИТИСе, где преподает актер, состояние 67-летнего Валерия Гаркалина оценивается как стабильное. Болезнь артиста развивается на фоне хронических проблем с сердцем, он под наблюдением врачей.

Валерий Гаркалин известен работами в таких фильмах, как "Ширли-Мырли", "Детки напрокат", сериалах "Дом кувырком", "Моя прекрасная няня". В общей сложности артист снялся в более чем 70 фильмах и сериалах. С 2002 года он педагог кафедры эстрадного искусства ГИТИС, художественный руководитель мастерской.-0-