Народному артисту России Александру Серову исполняется 65 лет

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российскому эстрадному певцу, народному артисту Российской Федерации Александру Серову сегодня исполняется 65 лет.

Александр Николаевич Серов родился 24 марта 1954 года в украинском селе Ковалевка Николаевской области. Музыкой мальчик увлекся еще в школе: сначала играл в школьном оркестре на альте, в подростковом возрасте самостоятельно освоил фортепиано, а после поступил в музыкальное училище по классу кларнета. Во время прохождения воинской службы юноша играл в оркестре.

С 1973 года Александр Серов работал вокалистом-инструменталистом в краснодарской филармонии в ансамбле "Ива", а также в ансамбле "Поющие юнги" города Николаев. С 1981 года был художественным руководителем различных музыкальных коллективов.

В 1983 году Серов занял 2-е место на конкурсе песен стран социалистического содружества в Ялте. После этого впервые приехал в Москву и выпустил свой первый виниловый диск под названием "Мир для влюбленных".

Широкое признание Александр Серов получил в 1987 году, когда завоевал Гран-при на конкурсе Intertalant-87 в Праге. Уже спустя полгода талантливый певец одержал победу на фестивале в Будапеште. А в 1988-м выпустил второй диск под названием "Мадонна", в который вошли композиции "Донкихоты", "Буду ждать", "Вдохновение" и другие.

В 1991 году немецкий продюсер Томас Хэк пригласил Серова принять участие в престижном музыкальном фестивале "Музыка в воздухе", где певец выступил на одной сцене с британцем Клиффом Ричардом и немцем Дитером Боленом. С 1992 по 1998 год Александр много гастролировал, он посетил с концертами Канаду, Израиль, США, Германию и другие зарубежные страны.

В 1997 году артист выпустил альбом "Ностальгия по тебе", в который вошли такие популярные песни, как "Звездопад" и "Я люблю тебя до слез". А с 2000-х годов - альбомы "Мишель", "Моя богиня", "Бесконечная любовь", "Признание", "Сказочный версаль", "Рыцарские песни о легендарной любви".

Сейчас артист часто гастролирует по России, является постоянным гостем программы "Песня года", лауреатом премий "Золотой граммофон", "Звезды дорожного радио", "Шансон года", "Новая волна".

Александр Серов - лауреат премии Ленинского комсомола (1988), заслуженный артист РСФСР (1991), народный артист России (2004) и народный артист Украины (2011).-0-