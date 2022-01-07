7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народные дружины формируются в столице Казахстана, сообщает телеканал "Хабар-24" в своем Telegram-канале.

"Неравнодушные казахстанцы изъявили желание вместе с сотрудниками полиции защитить мирных граждан от любых проявлений беззакония и мародерства", - сообщает телеканал.

Народные дружины будут охранять важные государственные объекты, а также предприятия, обеспечивающие жизнедеятельность города.

Среди добровольцев спортсмены, врачи, предприниматели, педагоги и волонтеры - всего около пятисот человек.-0-