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20 октября 2021, 11:13

Наручники, электрошокеры, огнестрельное оружие: как полиция в США применяет силу против детей

Фото AP
Фото AP

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В США сотрудники правоохранительных органов неоднократно применяли силу при задержании детей и подростков. Жестокому обращению со стороны полиции подвергались даже 6-летние дети, сообщает американское агентство Associated Press.

Associated Press проанализировало данные примерно о 3 тыс. случаях применения силы полицией против детей до 16 лет за последние 11 лет. Данные включают инциденты из 25 полицейских управлений в 17 штатах.

Согласно проведенному расследованию, полицейские надевали на детей наручники, применяли против них электрошокеры, перцовые баллончики, бросали на землю и придавливали своим весом, несмотря на то, что офицеры зачастую были намного крупнее, чем задерживаемые ими дети. Известны случаи, когда сотрудники полиции спускали на детей служебных собак и наставляли против несовершеннолетних огнестрельное оружие.

В Миннеаполисе полицейские придавливали детей к земле своим весом не менее 190 раз. В Индианаполисе более 160 детей были скованы наручниками. В городе Уичито (штат Канзас) полицейские применяли электрошокеры на детях по крайней мере 45 раз. Большинство из этих детей - подростки, но среди них десятки тех, кому нет еще и 10 лет.

Статистика показывает, что в более 50% случаев жестокому обращению подвергались чернокожие дети. Хотя они составляют лишь 15% от детского населения США.

Согласно полицейским отчетам, некоторые из детей, против которых была применена сила, были вооружены. Некоторые находились в нестабильном психическом состоянии и могли навредить сами себе. По другим сообщениям, полицейские применяли силу после того, как дети пытались скрыться с места преступления. Так, описан случай, когда в штате Флорида 13-летний мальчик дернул ручку автомобильной двери. Полицейские решили, что он собирается угнать машину. Они хотели его задержать, однако мальчик начал убегать. Тогда полицейские пустили вдогонку служебную собаку, которая настигла ребенка и вцепилась ему в бедро.

Таких историй в США сотни и даже тысячи. И в стране нет до сих пор никаких законов, которые бы прямо запрещали полиции применять силу в отношении детей. В некоторых штатах есть правила, в которых прописано, с какого возраста на ребенка имеют право надевать наручники, но очень редко говорится о возрасте, допустимом для применения силы, отмечает Associated Press.

"Подростки фундаментально отличаются друг от друга во многих отношениях, и методы, которые офицеры привыкли использовать, просто не подходят для взаимодействия с молодежью", - сказал криминолог из Университета Джона Хопкинса Дилан Джексон.

История с афроамериканцем Джорджем Флойдом, который погиб от рук полиции в 2020 году, вызвала бурные дебаты в обществе о непропорциональном применении силы правоохранительными органами, особенно в отношении чернокожих. Однако многочисленные истории детей, подвергшихся насилию со стороны полиции, лишены должного внимания. Дети в США по-прежнему остаются в стороне от реформ, проводимых законодателями и полицейскими управлениями, отмечает Associated Press.-0-

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