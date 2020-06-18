NASA увековечит на Марсе подвиг медиков в борьбе с коронавирусом

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в июле планирует отправить на Марс пятый марсоход под названием Perseverance. Он доставит на Марс небольшую металлическую табличку, посвященную борьбе с пандемией коронавируса, сообщили представители американского космического ведомства, передает ТАСС.

Алюминиевый прямоугольник размером 8 на 13 см установлен на левой стороне шасси марсохода между средними и задними колесами. Табличка посвящена всем медицинским работникам, борющимся с пандемией.

На черной табличке изображена белая планета Земля, опирающаяся на посох, вокруг которого обвита змея - символ медицины. От Земли в сторону точки, символизирующей Марс, уходит траектория полета ракеты.

В декабре 2012 года представители NASA объявили, что специалисты агентства создадут еще один марсоход. Он станет наследником ровера Curiosity, который совершил посадку на Марс в августе 2012 года. Посадку в кратере Йезеро на экваторе Марса он осуществит 18 февраля 2021 года.

Главной задачей Perseverance будут не поиски следов пресноводных водоемов, а оценка обитаемости Марса в прошлом и поиски возможных следов жизни. Для этого марсоход будет не только изучать свойства отложений осадочных пород, но и собирать их образцы. Собранные минералы на Землю вернет совместная миссия Европейского космического агентства (ЕКА) и NASA, которая будет отправлена к Красной планете не раньше 2026 года.-0-