Наследники Артура Конан Дойла считают, что их авторские права нарушены и будут отстаивать их в суде

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Наследники английского писателя Артура Конан Дойла подали в суд на Netflix, обвинив компанию в нарушении авторских прав при создании фильма "Энола Холмс" о сестре Шерлока Холмса. Об этом сообщает The Independent.

Фильм создан на основе серии книг писателя-фантаста Нэнси Спрингер о младшей сестре Шерлока Холмса. Главную роль в нем сыграла Милли Бобби Браун. Сообщается, что в 2014 году наследники Дойла перестали получать авторские отчисления за произведения о знаменитом детективе, написанные до 1923 года.

По мнению истцов, в фильме есть отсылки к десяти рассказам Конан Дойла, написанным с 1923 по 1927 годы. Права на них по-прежнему принадлежат семье писателя. Иск также предъявлен кинокомпании Legendary Pictures, издательству Penguin Random House, а также режиссеру и сценаристам фильма.

Наследники возражают против "несогласованного использования оригинальной авторской манеры Конан Дойла и историй о Шерлоке Холмсе, права на которые принадлежат им".

Премьера фильма "Энола Холмс" запланирована на конец 2020 года.-0-