НАТО активизирует усилия по защите от биологического оружия

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. НАТО активизирует свои усилия в области разработки мер защиты от биологического оружия. Об этом сообщил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, сообщает Deutsche Welle.

Данное решение принято в свете нынешней пандемии. Новый коронавирус не был создан в лабораторных условиях, тем не менее, он демонстрирует опасности, связанные с возможным использованием биологических боевых агентов, отметил генсек НАТО.

"Это оружие, как и химическое, запрещено международным правом. Однако мы должны быть готовы к его использованию, потому что знаем, что оно все еще существует", - подчеркнул Йенс Столтенберг. Оно может быть применено не только государственными субъектами, но и террористами.

Глава альянса указал, что для предотвращения возможной угрозы НАТО уже работает над улучшением обмена разведданными с партнерами.

Йенс Столтенберг не исключил, что в ответ на масштабное нападение с применением биологического оружия, которое может повлечь за собой сотни тысяч смертей, может последовать удар с использованием обычного или ядерного вооружений.

"НАТО не владеет запрещенным оружием, однако у нас есть полный спектр возможностей для надлежащего реагирования", - указал генсек. Так, статья 5 Североатлантического договора о том, что вооруженное нападение на одну или на несколько стран НАТО в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на альянс в целом, позволит НАТО прибегнуть к этим возможностям, предупредил он.

В июле об угрозе террористических ударов с применением биооружия предупреждал, в частности, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. По его словам, нынешних ресурсов для реагирования в подобных ситуациях может быть недостаточно. Глава ООН тогда призвал к мерам по защите действующей с 1975 года Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО). По словам Антониу Гутерриша, конвенция пока не предусматривает механизма мониторинга ее соблюдения.-0-