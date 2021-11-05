Наводнение в Индонезии: затоплены деревни, повреждены дороги и мосты

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пять человек погибли в результате наводнения, вызванного проливными дождями, на индонезийском острове Ява, сообщает агентство Associated Press.
Спасатели продолжают поиски еще четырех пропавших без вести. Однако меры по оказанию помощи затруднены из-за повреждения дорог.
По данным индонезийского Национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями, в результате наводнения затопленными оказались пять деревень в Кота-Бату в провинции Восточная Ява. Также были повреждены некоторые мосты, дома и транспортные средства. Из пострадавших районов эвакуируют людей.
На данный момент местные власти собирают информацию о нанесенном стихией ущербе и точном количестве жертв.
Также наводнения были зафиксированы в других регионах Индонезии, но, по данным агентства, пострадавших там не было.-0-