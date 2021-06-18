Наводнение в Ялте: один человек погиб, восемь пострадали

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Ялте в результате подтоплений, образовавшихся из-за проливных дождей, погиб один человек, восемь пострадали, сообщает ТАСС.

"В Ялте погибший. 1995 года рождения. Унесло потоком", - сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.

Также стало известно о восьми пострадавших. "Интенсивность осадков в Ялте снижается. Продолжаем работу, восемь человек пострадавших. Из них один пациент прооперирован - перелом лодыжки. Семь - с мелкими травмами, не требующими стационарного лечения", - написала глава администрации Ялты Янина Павленко на своей странице в Facebook.

Циклон над Крымом с ночи четверга стал причиной сильных дождей и усиления северо-западного ветра. Объявлен режим ЧС регионального масштаба. Подтоплена Керчь и соседние районы на востоке полуострова. На Южном берегу Крыма основной удар стихии пришелся на Ялту, где выпало более 135 мм осадков.-0-