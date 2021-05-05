Наводнения в Афганистане унесли жизни 34 человек

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ряде провинций Афганистана 34 человека погибли в результате наводнений, вызванных проливными дождями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал 1TV.

Как указали местные власти, в ходе разгула стихии 4 человека получили травмы, еще 14 пропали без вести. Информация о состоянии пострадавших не приводится.

Ранее телеканал Tolo News со ссылкой на местные власти сообщал, что в результате ливневых паводков в провинции Герат погибли 14 человек. Отмечалось также, что среди жертв в районе Адраскан было четверо детей. Нанесен ущерб сельскохозяйственным угодьям, десятки голов крупного рогатого скота погибли.-0-