Наводнения в Индонезии: 29 человек погибли, десятки пропали без вести

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Индонезии в результате наводнений, вызванных проливными дождями, погибли 29 человек, десятки пропали без вести, сообщает издание South China Morning Post .

Наибольший ущерб нанесен провинции Бенкулу, где дождями и оползнями повреждены сотни зданий, мостов и дорог. По данным индонезийского агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий, около 12 тыс. человек были эвакуированы из провинции Бенкулу и сейчас находятся во временных убежищах.

Значительные разрушения также зафиксированы в провинции Лампунг на популярном у туристов острове Суматра.

Местные власти сообщили, что оползни в регионе частично спровоцированы деятельностью человека, в частности, вырубкой лесов и незаконной добычей угля, что приводит к движению почвы при сильных дождях.-0-