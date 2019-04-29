Наводнения в Индонезии: 29 человек погибли, десятки пропали без вести

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Индонезии в результате наводнений, вызванных проливными дождями, погибли 29 человек, десятки пропали без вести, сообщает издание
Наибольший ущерб нанесен провинции Бенкулу, где дождями и оползнями повреждены сотни зданий, мостов и дорог. По данным индонезийского агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий, около 12 тыс. человек были эвакуированы из провинции Бенкулу и сейчас находятся во временных убежищах.
Значительные разрушения также зафиксированы в провинции Лампунг на популярном у туристов острове Суматра.
Местные власти сообщили, что оползни в регионе частично спровоцированы деятельностью человека, в частности, вырубкой лесов и незаконной добычей угля, что приводит к движению почвы при сильных дождях.-0-
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