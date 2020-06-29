Наводнения в Польше: 500 домов затоплено, эвакуированы десятки человек

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29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В польском Подкарпатье в результате наводнений затопило около 500 жилых домов, десятки человек эвакуированы, сообщает "Польское радио".
Больше всего пострадали Кросненский, Ясленский, Бжозувский и Пшеворский повяты. Так, в Ясленском повяте без электричества остались 6,5 тыс. человек, в ночь на 29 июня здесь эвакуировали 29 человек. Стихия также повредила 14 мостов, разрушила дороги.
В работе по ликвидации последствий наводнений задействованы более 800 пожарных.-0-