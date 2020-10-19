Наводнения во Вьетнаме: 84 человека погибли, 38 пропали без вести

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших в результате наводнений в центральной части Вьетнама возросло до 84 человек, 38 числятся пропавшими без вести, сообщает вьетнамская радиокомпания Voice of Vietnam.
Сильные ливни не прекращаются во Вьетнаме с начала октября. Дожди стали причиной наводнений и оползней. Наиболее пострадали провинции Куангбинь, Куангчи, Тхыатхьен-Хюэ и Куангнам. Здесь затоплены десятки тысяч домов, более 35 тыс. человек эвакуированы в безопасные районы.
Значительный урон нанесен сельскохозяйственной отрасли. По последним данным, более 110 тыс. га сельхозугодий затоплено, погибло 460 тыс. голов крупного рогатого скота и птицы. Правительство страны уже поручило бесплатно предоставить 4 тыс. т риса из национального резерва пострадавшим от наводнения.-0-