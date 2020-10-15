Наводнения во Вьетнаме унесли жизни 40 человек, восемь пропали без вести

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. 40 человек погибли, восемь пропали без вести в результате наводнений и иных стихийных бедствий, вызванных ливнями, в центральной части Вьетнама в течение последних дней. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на Центральный руководящий комитет по предотвращению стихийных бедствий Вьетнама.

По информации комитета, жертвы были зафиксированы в основном в провинциях Куангчи, Тхыатхьен-Хюэ и Куангнам.

С 5 октября в центральной части и центральных высокогорьях Вьетнама идут сильные ливни, количество осадков в некоторых районах превысило 2000 мм.

Более 135,7 тыс. домов были затоплены.-0-