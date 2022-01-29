Назван симптом COVID-19, который сохраняется даже после выздоровления

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Назван необычный симптом COVID-19, который сохраняется даже после выздоровления. Речь идет о боли в спине, сообщает "МИР24".

Об этом симптоме говорят практически все пациенты, заразившиеся "омикроном". Ученые выдвинули предположение, что причиной боли в спине являются различные воспалительные процессы, происходящие в организме. Это связано с тем, что иммунитет борется с вирусом.

Также некоторые врачи высказали подозрение, что "омикрон" оказывает уникальное воздействие на скелетную и мышечную системы, которое проявляется в мышечных болях, но эта теория пока никак не подтверждена.

Опасение вызывает и тот факт, что множество больных, которые перенесли COVID-19, уже после выздоровления продолжают жаловаться на боли в спине. Поэтому врачи делают вывод, что этот симптом, по всей видимости, способен сохраняться длительное время у заразившихся коронавирусом.-0-